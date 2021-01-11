Kahvehane, Lokanta, restoran ve kafeler açılacak mı? Restoran ve kafeler ne zaman normal çalışmaya geçecek?

Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısı öncesi milyonlarca vatandaş vakalardaki düşüşle beraber kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunu merak ediyor. Lokanta, restoran ve kafeler bir süredir yalnızca paket servis ve gel-al servisle faaliyet göstermeye devam ediyor. Peki, Lokanta, restoran ve kafeler ne zaman açılacak?

LOKANTA, RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?

Uzunca bir süredir 65 yaş üstü, 20 yaş altı, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları haricinde kafe, restoran tarzındaki yeme içme mekanlarında da paket servis ve gel al servisle kısıtlama kararı verilmişti. Vakalardaki düşüşle beraber kademeli olarak normalleşme adımlarının atılması beklentiler arasında yerini aldı…