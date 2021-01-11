Kahvehane, Lokanta, restoran ve kafeler açılacak mı? Restoran ve kafeler ne zaman normal çalışmaya geçecek?

Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısı öncesi milyonlarca vatandaş vakalardaki düşüşle beraber kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunu merak ediyor. Lokanta, restoran ve kafeler bir süredir yalnızca paket servis ve gel-al servisle faaliyet göstermeye devam ediyor. Peki, Lokanta, restoran ve kafeler ne zaman açılacak?
LOKANTA, RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?
Uzunca bir süredir 65 yaş üstü, 20 yaş altı, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları haricinde kafe, restoran tarzındaki yeme içme mekanlarında da paket servis ve gel al servisle kısıtlama kararı verilmişti. Vakalardaki düşüşle beraber kademeli olarak normalleşme adımlarının atılması beklentiler arasında yerini aldı…
KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Henüz yeme içme yerlerinin ne zaman normal çalışma haline döneceğine ilişkin bir açıklama yapılmazken İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;
Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.