Kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Gülgezer polisleri unutmadı…

Geçtiğimiz hafta Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren Kazım Gülgezer, İl Emniyet Müdürlüğüne ait skorsky helikopterle hastaneye ulaştırılmıştı. Akşam saatlerinde Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Gülgezer, çığ tehlikesi dolayısıyla karayolu vasıtasıyla il merkezine sevkinin mümkün olmaması nedeniyle ilçeye helikopterle sevk edildi.

KAHRAMAN PİLOTLARDAN GÜLGEZER'E ZİYARET



Bahçesaray'dan alınan Gülgezer, kısa sürede hastaneye ulaştırıldı ve buradaki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Bunun üzerine Havacılık Şube Müdürlüğü pilot ekipleri, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan Kazım Gülgezer'i ziyaret etti.

"TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİNDE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

Ziyarete açıklama yapan Havacılık Şube Müdürü Dr. Hanifi Sever, 112 acil çağrı merkezi tarafından Bahçesaray'da kalp krizi geçiren hastanın bilgisinin geldiğini belirterek, olayın yaşanmasının ardından uçuş ekiplerinin hemen görev aldığını söyledi. Şube Müdürü Sever konuşmasının devamında, "Daha sonra helikopter pilotları ile teknisyenler ivedi bir şekilde Bahçesaray'a ulaştı. Akabinde hastayı alarak kendi filomuza iniş yaptık. Ambulansla hastaneye sevkini sağladık. Bununla gurur duyuyoruz. Hastanın da sağlığına kavuşmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Yarın kimlerin ne olacağı belirsiz. Ancak bizler her zaman Türkiye'nin her köşesinde vatandaşlarımızın yanında olacağız." dedi.



"ALLAH POLİSİMİZDEN RAZI OLSUN"

Akşam saatlerinde rahatsızlandığını ve mahallelerinde görev yapan öğretmen tarafından ilçe merkezindeki hastaneye götürüldüğünü ifade eden Kazım Gülgezer ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından ilçeye gelen helikopterle Van'a getirildiğini anlattı. Gülgezer, hayatını kurtaran Havacılık Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, "Allah polisimizden razı olsun. Onların sayesinde şuan hayattayım. Sağ olsunlar benim rahatsızlığım üzerine helikopterle beni hastaneye yetiştirdiler. Şuan sağlığım yerinde ve çok iyiyim. Sağlığımı polis ekibine borçluyum. Onlara sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum." dedi.



Ziyarete gelen Havacılık Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri Gülgezer'e hediye taktim ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.