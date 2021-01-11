Kapadokya’da 234 yapı daha yıkılacak

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya'da yıkım kararı alınan kaçak yapıların yıkımlarının 2021 yılında da süreceğini belirtti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vali Becel, Kapadokya'daki kaçak yapıların yıkım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şu ana da kadar 310 yapının yıkıldığını, 234 yapının daha yıkılacağını söyledi.

Vali Becel, "2019 yılında 239 yapı yıkıldı. Yıkmamız gereken 305 tane yapı vardı. Bunlar birinci derecede doğal ve birinci derecede arkeolojik sit alanı içerisinde kalan kesin yapılaşma yasağı içerisindeki yapılar. 2020 yılında şu ana kadar 71 tanesinin yıkımı gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde de 234 tane yıkım kararı olan binanın yıkılması devam edecek." dedi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYANLARA CEZA YAĞDI

Vali Becel, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar kaç kişiye ceza yazıldığını da açıkladı.

Amaçlarının ceza yazmak değil, toplumun genelinin sağlığını korumak olduğunu söyleyen Vali Becel, "Sokağa çıkma yasağı başladığı günden itibaren 1498 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan dolayı, 266 kişiye sigara içme yasağına uymamaktan dolayı, 3 bin 170 kişiye maske takmamaktan dolayı, 1522 kişiye de sosyal mesafeye uymamaktan dolayı ceza kesildi. Karantina şartlarına uymayan 80 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunuldu." diye konuştu.