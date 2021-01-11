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'te bir caminin tüm muslukları çalındı!

'te Kartaltepe mahallesinde bulunan caminin tüm muslukları ile su saati çalındı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi: 11.1.2021 21:47 ABONE OL
Karabük'te bir caminin tüm muslukları çalındı!

Kartaltepe Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde bulunan Cevizlidere Yukarı Mahalle Camii'nin tuvalet ve abdesthanesindeki su saati ile 4'ü batarya olmak üzere 12 musluk kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Hırsızlık olayı camiye abdest almaya gelen cemaatlerin muslukların yerin de olmadığını görmesiyle ortaya çıktı.

Camii Dernek Başkanı Mehmet Karan, akşam ile yatsı arasında arkadaşın biri namaza gelirken bir şahsı görüyor. Cebin pense var. Ne yapıyorsun buralarda diye soruyor. 4 tane batarya 8 tane de musluk var. Bunları sökmüş almış." dedi.
Karan, polis merkezine giderek durumu polise bildirdikleri, polisin hırsız ya da hırsızları yakalamak çiin çalışma başlattığını söyledi.

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Karabük'te bir caminin tüm muslukları çalındı!
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