Kavga ettiği otel sahibine sahte evrakla ceza kesti

Konaklamak için gittiği otelde tartışma yaşayan vergi müfettişi, intikam almak için otel sahipleri adına sahte vergi borcu düzenleyip ceza kestirdi. Haliç Küçük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nda vergi müfettişi olarak çalışan Murat K., geçen yıl Manisa'da bulunan lüks bir otele tatil yapmak için gitti. Otel ücreti için görevliyle aralarında tartışma yaşanan vergi müfettişi, polis imdat hattını arayarak yardım istedi. İddiaya göre müfettiş konaklama yaptıktan sonra ücretini ödemek istiyordu. Fakat otel, giriş yapılır yapılmaz ücreti tahsil etmek istiyordu. Müfettişe tüketici hakem heyetine başvurması gerektiği söylendi.Konaklama yapmadan otelden ayrılan müfettiş, İstanbul'a döndüğünde otel bilgilerini usulsüz olarak defalarca sorguladı. Otelin vergi borcu olduğunu belirterek elde ettiği evrakı Muğla Vergi Dairesi'ne ihbar yoluyla gönderen müfettiş, işletmeye yüklü miktarda vergi cezası kestirdi. Büyük şok yaşayan otel sahibi Mustafa C., cezaya itiraz edip savcılığa başvurdu. Soruşturmada, ihbarı yapan görevlinin müfettiş Murat K. olduğunu belirledi. Şüpheli hakkında 4 yıl hapis istendi.Murat K.'nin çalıştığı kurumsal portal üzerinden otel sahibini 15 kez, otel adını 34 kez ve otel ortağını ise 3 kez farklı tarihlerde sorguladığı belirlendi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda aralarında husumet bulunan otel işletmecisinin kişisel bilgilerini çalıştığı devlet kurumunu aracı olarak kullanan usulsüz şekilde sorgulamak suretiyle suç işlediğini belirtip dava açtı.