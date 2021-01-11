Kayseri'ye 6 yeni tramvay aracı alınacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Anayurt Tramvay Hattı Projesi'nde, yapım ihalesi, elektrik ve alt yapı çalışmaları ile birlikte 6 yeni tramvay aracı alınacağını ve projenin maliyetinin tamamlandığında 300 milyon TL'ye ulaşacağını söyledi.

BELSİN ANAFARTALAR HATTI'NDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve geçtiğimiz aylarda temel atma töreni düzenlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan 7 kilometrelik Anafartalar - Şehir Hastanesi-YHT Gar Tramvay Hattı'nda çalışmalar sürüyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'nden İldem ve Talas'a kadar uzanan mevcut raylı sistem hatlarına Belsin Anafartalar-YHT Gar Tramvay Hattı ile Talas Anayurt hattının da ekleneceğini, kuzeyden güneye, doğudan batıya kadar şehri demir ağlarla ördüklerini belirterek, bu projelerin tamamlanmasıyla toplu taşıma taleplerini büyük ölçüde karşılayacağını ifade etti.

"ŞEHRİ GÜVENLİ VE HIZLI ULAŞIMLA KUŞATACAĞIZ"

Daha konforlu, daha güvenli ve daha hızlı ulaşımı vatandaşların hizmetine sunmak için Pandemi salgınına rağmen gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Büyükkılıç, "Belsin Anafartalar ve Talas Anayurt projelerinin hizmete alınmasıyla birlikte raylı sistem hattı 48 kilometreye ulaşacak ve şehrin dört bir yanını daha güvenli ve daha hızlı ulaşım ile kuşatacağız. Anadolu'nun ortasında olmazsa olmaz parlayan bir yıldız olan Kayseri'mizi her yönüyle geliştirip, daha iyi noktalara götürmek için gayret gösteriyoruz" dedi.