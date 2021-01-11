Kırşehir’de 2020 yılının yatırım programında 270 proje yer aldı

Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 1. Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali İbrahim Akın, yatırımcı kuruluşlar tarafından Kırşehir'de 2020 yılında 270 projenin programda yer aldığını söyledi.

270 projenin toplam parasal değerinin 3 milyar 16 milyon 781 bin TL olduğunu belirten Vali Akın, "Geçmiş yıllar dâhil bu projelere bugüne kadar toplam 1 milyar 372 milyon TL harcanmıştır. 2020 yılında bu projelere 495 milyon 940 bin TL ödenek ayrılmıştır. Programda yer alan 270 projeden 201'i tamamlanmış, 51 proje ise devam etmektedir. Yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızca yürütülen bu projelerin ilimizin kalkınması ve halkımızın refah düzeyinin arttırılması noktasında çok önemli projeler olarak görüyoruz." dedi.

Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zikri Şahin, kaymakamlar, belediye başkanları, bölgesel kuruluşların temsilcileri ile yatırımcı kurum müdürlerinin katıldığı toplantı, yatırımcı kuruluş yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgiler vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi.