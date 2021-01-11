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’de kaçak içki operasyonu

'de 4 adrese düzenlenen operasyonda sahte içki üretimi yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

ZAHİDE VURAL
Giriş Tarihi: 11.1.2021 15:34 ABONE OL
Kırşehir’de kaçak içki operasyonu

Kırşehir'de 4 adrese düzenlenen operasyonda sahte içki üretimi yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki operasyonunda farklı mahallelerde 4 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyon sonucu 51 litre etil alkol, 10 malt aroması, 4 anason yağı, 1 ardıç aroması, 1 alkol tespit kiti ele geçirildi. 4 evde sahte içki üretimi yaptıkları ileri sürülen H.K, K.Ö, R.A, Ş.G, E.D ve A.G gözaltına alındı. Şüphelilerin üretecekleri kaçak içkileri kent merkezinde küçük miktarlar halinde piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlendi.

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Kırşehir’de kaçak içki operasyonu
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