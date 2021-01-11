Kısıtlamada uyuşturucu satıyorlardı! 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa ve Kartaltepe mahallelerinde meydana gelen olayda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre, S.S. (34), M.D. (39), K.A. (38) ve E.G.(34) isimli şüpheliler, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde cadde üzerinde uyuşturucu satışı yapıyordu. İlçe genelinde denetimlerde bulunan Bayrampaşa Polisi, durumlarından şüphelendiği S.S., M.D., K.A. ve E.G.'yi durdurarak, şüphelilerin üst aramasını gerçekleştirdi. Üzerlerinde uyuşturucu madde tespit edilen şüpheliler, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polislerince gözaltına alındı.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI



Gözaltına alınan şüphelilerin Bayrampaşa ve Eyüp ilçelerinde bulunan adreslerinde denetleme gerçekleştiren polis, yapılan aramalarda; biri ruhsatsız iki silah ve bu silahlara ait iki şarjör, 3 hap, 335 gram uyuşturucu madde, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 6855 lira ele geçirildi.

11 YIL HAPİS CEZASININ BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Gözaltına alınan şüphelilerden E.G.'nin, emniyetteki işlemleri sırasında hakkında arama kararı ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelendiği S.S., M.D., K.A. ve E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S., K.A., ve E.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.D. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.