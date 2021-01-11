Köpekleri dövüştürüp internette paylaştı! 26 bin lira ceza yedi!

Sivas'ta beş adet Kangal cinsi köpeği dövüştürüp ve eziyet ettiği anları sosyal medya hesaplarından paylaştığı tespit edilen bir kişiye toplamda 26 bin 55 lira ceza kesildi. Dünyaca ünlü Kangal cinsi köpekler, belediye görevlilerince hayvan barınağına teslim edildi.



SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI YAKAYI ELE VERDİ



Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Polisleri, Sivas'ta bir hayvan çiftliğinde Kangal cinsi beş köpeğin eziyet edildiği yönünde bir ihbar aldı. Konu hakkında çalışma başlatan Sivas Polisi, şüphelinin sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Polis, köpeklere dövüştürdüğünü tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için bir operasyon düzenledi.





KÖPEKLER BARINAĞA TESLİM EDİLDİ



Polis, adreste bulduğu beş Kangal köpeğini, belediye ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri ile birlikte koruma altına alarak barınağa teslim etti.



26 BİN LİRA CEZA YEDİ



Köpeklere eziyet ettiği ve dövüştürdüğü tespit edilen şüpheliye ise hayvanlara kötü muamelede bulunması sebebiyle hayvan başına 5 bin 211 lira olmak üzere toplamda 26 bin 55 lira idari para cezası uygulandı.