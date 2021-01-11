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Kumar oynayan 22 kişiye 203 bin lira ceza

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçesinde kaoronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını alınca harekete geçti. Kumar oynayan 22 kişiye 203 bin 861 lira para cezası kesildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 11.1.2021 17:29 ABONE OL
Kumar oynayan 22 kişiye 203 bin lira ceza

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yandan suç ve suçlarla mücadele ederken, bir yandan da koronovirüs denetimlerine devam ediyor.

Bornova İlçesi Eğridere Mahallesi'nde E.E.'nin sahibi olduğu kahvehanenin kapalı olması gerekirken açıldığını ve içeride kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 22 kişiyi tombala oynarken suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri 22 kişiye kapalı alanda tütün mamülleri tüketmek ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten toplam 203 bin 861 lira ceza kesti. Ekipler kumar oynamak için kullanılan materyallere de el koydu.

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Kumar oynayan 22 kişiye 203 bin lira ceza
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