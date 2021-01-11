Kuraklık alarmı

Tüm yurtta olduğu gibi Batman'da da yağışsız geçen aylar kuraklık için tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı kuraklık haritasında Batman "en üst seviye" olan "olağanüstü kurak" bir dönem geçirdiği belirtilirken Ilısu barajı havzasındaki Zillek'te ise sular tamamen çekilince hem yeni hem de eski köprü ortaya çıktı. Baraj kıyısında metrelerce çekilme görüldü. Batman Barajını besleyen Sason Çayı da alarm vermeye başladı. 2 bin 973 metre yükseklikteki Mereto dağından eteklerindeki karların erimesiyle oluşan su ile beslenen Sason çayı kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çay çevresinde yaşayan köylüler, çayın kuruması halinde tarlaları sulayamayacaklarını hatta hayvanların da su ihtiyacını karşılayamamaktan korktuklarını dile getirdi.