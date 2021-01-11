Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kütahya’da İstiklal Marşı okundu

’da okundu

Milli Eğitim Bakanlığının talimatı üzerine, 'daki tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılarak okundu.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 11.1.2021 13:31 ABONE OL
Kütahya’da İstiklal Marşı okundu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Linyit Ortaokulu'nda düzenlenen programa katılarak, İstiklal Marşı okudu.

Müdür Başyiğit, "Milli Eğitim Bakanlığımız talimatları doğrultusunda, Pazartesi sabahı ve Cuma akşamı okul bahçelerimizde gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı'mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyorduk. Bugün bunu gerçekleştirdik. İnşallah yakında okullarımız açılacak, öğretmen ve öğrencilerimiz okullarına kavuşacaktır" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya’da İstiklal Marşı okundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA