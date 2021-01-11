Maden ocağında iş kazası

Zonguldak'ta TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürleri Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletmesinde iş kazası meydana geldi.
Gece 00.00 ila 08.00 vardiyası arasında meydana gelen iş kazasında Ramazan Toprak (34) isimli işçi iki vagon arasına sıkıştı.
Maden işçisi -460 kodunda sıkıştığı vagonlar arasından çıkarılarak kuyu başında bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden maden işçi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden maden işçisi Ramazan Toprak'ın 2006 yılında maden ocağına işe girdiği, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Öte yandan, GMİS yöneticileri Atatürk Devlet Hastanesi morgu önüne gelerek maden işçisinin ailesine taziyelerini bildirirken, hayatını kaybeden maden işçisinin yapılacak otopsinin ardından Çaycuma İlçesine bağlı Karapınar beldesinde toprağa verileceği bildirildi.