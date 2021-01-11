Bursa'da ilginç olay... Bu kadın tüm mahalleliyi canından bezdirdi

Bursa'da geçtiğimiz yıl doğal gaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmakla tehdit eden 41 yaşındaki Aygül Y, bir türlü durulmak bilmiyor. Geçtiğimiz gün topladığı taşlarla mahalledeki evlerin camlarını kıran kadın polise de çaydanlıkla direnmiş ve gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan kadın mahalleye döner dönmez bu kez sopayla mahalle halkına saldırdı.





Merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa mahallesinde ikamet eden Aygül Y, (41) ile mahalle sakinleri arasında yüksek ses ve gürültü nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine yeden topladığı taşları mahalledeki evlerin camlarına atıp kıran kadın, olay yerine çağırılan polislere de elindeki çaydanlıkla direnip tehditler savurdu. Polis tarafından gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı. Serbest kalan kadın oturduğu mahalleye döner dönmez yine mahalleliye saldırdı. Kendisini şikayet eden mahalle sakinlerine sopayla saldıran kadın, komşularına tehditler savurdu.