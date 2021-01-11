Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kar geliyor! İşte yağışların başlayacağı gün...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye, bugün Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Kuzey ve batı kesimlerinde görülecek yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.