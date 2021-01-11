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Meteoroloji uyardı! 'a kar geliyor! İşte yağışların başlayacağı gün...

Son dakika haberi: Meteoroloji’ye göre, , bugün ılık ve yağışlı havanın etkisine giriyor. ve ’nde zaman zaman kuvvetli yağış olacak. Perşembe Ankara’da kar, cuma ise İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Giriş Tarihi: 11.1.2021 07:57 Son Güncelleme: 11.1.2021 08:06 ABONE OL
Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kar geliyor! İşte yağışların başlayacağı gün...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye, bugün Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Kuzey ve batı kesimlerinde görülecek yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.



Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugün ve yarın ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak. Çarşamba günü ise batıdan başlayarak hızla düşerek mevsim normallerine inecek. Perşembe günü Ankara'da kar, cuma günü ise İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.



İSTANBUL'UN UMUDU MELEN
İstanbul'a su veren barajlardaki doluluk oranı hızla aşağı doğru iniyor. İstanbul'un suyunun sigortası olan ve şehre yaklaşık 189 kilometre uzaklıkta Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan Melen'de de su azaldı.



Projenin birinci bölümünün tamamlanmasının ardından, 13 yıldır İstanbul'a su sağlayan Melen Barajı, proje tamamlandığında İstanbullulara yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su sağlayacak.

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Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kar geliyor! İşte yağışların başlayacağı gün...
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