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haberleri: Meteoroloji’den için ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul’a kar geliyor

Haberi… yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan rapora göre, yeni haftada başta olmak üzere tüm yurtta görüleceği belirtildi. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu;

Giriş Tarihi: 11.1.2021 08:38 Son Güncelleme: 11.1.2021 08:45 ABONE OL
Son dakika haberleri: Meteoroloji’den İstanbul için kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan raporda, yeni haftada sağanak ve kar yağışların tüm yurdu etkisi altına alacağı belirtildi. Bu noktada çeşitli sebeplerden dolayı dışarı çıkacak olan vatandaşlar 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte İstanbul'a karın yağacağı tarih ve 5 günlük hava durumu raporu;

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağışların görüleceği belirtilirken, bazı illerimizde ise kar yağışları görüleceği duyuruldu.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu haritasını yayınladı. Yayınlanan raporda hafta başından itibaren sağanak yağışların, Perşembe gününden itibaren ise kar yağışların tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.

İşte MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu;

11 OCAK PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

12 OCAK SALI HAVA DURUMU RAPORU

13 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU

14 OCAK PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU

15 OCAK CUMA HAVA DURUMU RAPORU

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Son dakika haberleri: Meteoroloji’den İstanbul için kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul’a kar geliyor
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