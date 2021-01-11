Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da fırtına bekleniyor!

’da fırtına bekleniyor!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; İl genelinde kuvvetli fırtınanın etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 11.1.2021 16:37 ABONE OL
Muğla’da fırtına bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'da il genelinde kuvvetli fırtına olacağı uyarısında bulundu.

Bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla'da etkili olmaya başlayacak kuvvetli rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Muğla Valiliği resmi sitesinden de yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla İlinde etkili olmaya başlayacak rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (39-74 km/saat) ve zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da fırtına bekleniyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA