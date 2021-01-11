Muğla’da fırtına bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'da il genelinde kuvvetli fırtına olacağı uyarısında bulundu.

Bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla'da etkili olmaya başlayacak kuvvetli rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Muğla Valiliği resmi sitesinden de yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla İlinde etkili olmaya başlayacak rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (39-74 km/saat) ve zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."