Muğla'da İstiklal Marşı okundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklama sonrası 81 ilde bulunan okullarda saat 10.00'da istiklal marşı okundu. 81 ilde İstiklal Marşı okundu Yeni haftaya başlarken Türkiye'nin dört bir yanındaki okullardan İstiklal Marşı yankılandı.

Muğla Menteşe ilçesinde de Saat 10.00 itibarıyla tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü de törene katılarak destek verdi. Bölge Müdürü Yasin Yaprak; "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un çağrısıyla bütün ülkede saat 10.00'da gerçekleşen bayrak törenine, Bölge Müdürlüğümüz önünde İstiklal Marşımızı hep birlikte okuyarak destek verdik." dedi.