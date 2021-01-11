Muğla’da kaçakçılık operasyonları: 6 tutuklama

Muğla İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 kilo 621 gram esrar, 155 gram metamfetamin, 6 gram skunk, 4 gram eroin, 3 gram bonzai, 62 adet sentetik ecza, 1 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet fişek, 7 şişe sahte bandrollü alkollü içki, 9 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 1360 adet içi tütün dolu makaron, 29 kutu içi dolu makaron, 40 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün, 120 paket gümrük kaçağı sigara, 594 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 27 adet gümrük kaçağı sigara ağızlığı, 19 adet gümrük kaçağı pipo, 19 adet gümrük kaçağı rollbox, 2 bin adet kilitli poşet, 10 adet sahte bandrol, 3 adet elektrikli tütün sarma makinası, 11 parça tarihi eser obje, 4 adet tarihi eser sikke, 3 adet dedektör, 1 adet dedektöre ait dijital ekran, 3 adet dedektöre ait kulaklık, 44 adet gümrük kaçağı parfüm, 19 adet gümrük kaçağı saat, 1 adet sahte ehliyet, 14 adet senet, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 61 kişiye ise uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldığı belirtildi.