Muş'ta çiftçiye 123 milyon lira hibe desteği

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, beraberinde Müdür Yardımcısı Ferit Yıldız ve Veteriner Hekimlerle kent merkezine bağlı Sungu Beldesinde kırsal kalkınmayı destekleme kapsamında aldıkları hibe ile işletme kuran ahırlarda incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, burada yaptığı açıklamada, 2020 yılında kentteki çiftçiye, 123 milyon lira hibe desteği verildiğini söyledi.

Aydın, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak gerek Bakanlığımızdan aldığımız desteklerle, gerek İl Özel İdaresinden ve gerekse Kalkınma İdaresinden alınan desteklerle Çiftçilere hibe desteği veremeye devam ettiklerini ifade etti.

2020 yılı içerisinde 117 milyon lira nakdi 6 milyon lira ise, Tohum makine Ekipman olmak üzere toplam 123 milyon lira çiftçilere hibe desteği gerçekleştirdiklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Tarıma ve Kırsala yapılan yatırımlarla, kentte tarım ve hayvancılıkta birçok şey değişti.1990' li yıllarda yaşanan PKK terör olayları nedeniyle hayvancılıkta büyük bir düşüş yaşandı. İlimizde 2002 yılında Büyükbaş hayvan sayısı 220 bin civarında iken, yüzde 50 artışla 326 bin yükseldi.900 bine kadar düşen küçükbaş hayvan sayımız ise, şu anda 1 milyon 230 bin civarında. Bakanlığımızca, tarım ve hayvancılığa yapılan yatırımlarla terör nedeniyle büyük şehirlere göç eden çok sayıda vatandaşımız köylerine dönüş yaptı, tarım ve hayvancılığa başladı. Daha önce babadan, dededen kalma yöntemler yerine, artık teknolojik Ekipmanlarla modern tarım yapılıyor. Kırsal alanda yaşayan çiftçilerin hayat standartlarının iyileştirilmesi, gelir seviyelerinin artırılması, tarımda teknolojik Ekipmanların daha fazla kullanılmasının sağlanması ve buna bağlı olarak çiftçimizin birim alanda daha fazla verim elde etmeleri için bakanlığımızca, çiftçilere büyük destek veriliyor."

Kent genelinde 3 milyon 557 bin dönüm işlenebilen tarımsal alan bulunduğunu anımsatan Aydın, "Yaklaşık 17 bin 770 kayıtlı çiftçimizin İlin ekonomisine katkısı yıllık yaklaşık 6 milyar liradır. Bunun 4 milyar lirası hayvancılıktan elde edilirken, 2 milyar lirası ise bitkisel üretiminden alıyoruz. Bu amaçla en büyük kaynak hayvancılıktır." dedi. Aydın ayrıca; hayvancılıkta sağlanan modern ahır alet ve makinalar ile sağım makineleri sayesinde, sütteki bakteri sayısının azaldığını, çiftçilerin pazar isteğine uygun, daha kaliteli ve sağlıklı süt üretmeye başladığını ifadelerini kullandı.

"BRANDA VE KAMIŞLA AHIR YAPARAK HAYVANCILIK YAPTIM"

Sungu Beldesinde tarım ve kırsal kalkınmada aldığı hibe deştiği ile Büyükbaş hayvan çiftlik kuran Metin Akyürek ise, daha önce biranda altında ve dar ahırlarda 2-3 büyükbaş hayvan beslerken, Devletin verdiği hibe katkısıyla 120 büyükbaş hayvan kapasiteli ahır yaptığını söyledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek, aldığı yüzde 50 hibe ile 520 metrekare alan üzerinde ahır yaparak ilk etapta 29 hayvan aldığını hatırlatan Akyürek, "buraya 186 bin lira devletin verdiği hibe katkısıyla ve sıfır faizle kredi alarak toplam 400 bin lira harcama yaptım. Benim hedefim kapasiteyi yükselterek hayvan sayısını 130 a çıkarmaktır" dedi.

Yıllardan beri hayvancılık yaparak geçimini sağladığını anımsatan Metin Akyürek, "Devletimizin desteği olmadan önce branda ve kamışla ahır yaparak hayvancılık yaptım. Ancak bu imkanlar sağlandıktan sonra 520 metrekare alanda son derece modern ahır yaptım. Bundan önce yerimiz dar olduğundan dolayı çok sayada hayvanım telef oldu. Hibe desteği aldıktan sonra yaptığım ahıra takım elbise ile giriyorum. Rahat bir şekilde hayvanların bakımını yapıyorum" diye konuştu.