Okullara temizlik ve hijyen malzemesi desteği

Meslek Lisesi Laboratuvar hizmetleri bölümünde kurulan tesiste üretimi yapılan içerisinde dezenfektan, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, sıvı sabun ve kolonya malzemeleri İlçe Milli eğitim tarafından ilk etapta anaokulu, ilkokul, ortaokul olmak üzere yaklaşık 255 okulun temizlik ve hijyen malzemelerinin dağıtımı yapılıyor.

Koronavirüs salgınından kısa bir süre sonra meslek lisesi tarafından seri üretime geçilen temizlik ve hijyen malzemelerinin okullara dağıtımına başlanıldığını belirten Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu şunları söyledi:

"Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ülkemizde görülen Kovid-19 salgını sonrasında tam donanımlı Meslek lisemizin Laboratuvar hizmetleri bölümünde öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte temizlik malzemelerinin seri üretimine geçildi. Okulumuzun üretimini yaptığı temizlik ve hijyen malzemelerini bizde müdürlük olarak okullarımıza dağıtım kararı aldık, şuan Laboratuvarda seri üretimi devam eden dezenfektan, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, sıvı sabun ve kolonya malzemeleri merkez ve kırsalda bulunan okullarımıza dağıtımına başladık.'' diye konuştu.

Öğretmen ve öğrencilere de verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür eden Kapanoğlu, "Donanımlı okulumuzda salgın sürecinde büyük işler çıkaran öğretmen ve öğrencilerimiz büyük görevler üstlendiler, okullarımızın ihtiyacı olan temizlik ve hijyen malzemelerini seri bir şekilde üretimi yapılarak hazırlandı. Salgın sürecinde emek harcayan başta okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.