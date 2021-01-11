Özel eğitim gören öğrencileri sevindirdi

Karabük Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü özel eğitim gören öğrencileri ziyarette bulundu.

Uzaktan eğitim gören öğrencileri evlerinde ziyaret ederek isteklerini dinlediklerini belirten Gümüş, özel eğitim gören çocukları da unutmadıklarını belirterek "Pandemi sürecinde bütün öğrencilerimiz gibi özel eğitim öğrencilerimiz de belirlenen program doğrultusunda uzaktan eğitim faaliyetlerine devam etmektedirler. Bu süreçte başta öğretmenlerimiz olmak üzere eğitim ailesi olarak hepimiz ilçemizdeki bütün öğrencilerimiz ile iletişim halindeyiz. Özel çocuklarımızın uzaktan eğitim sürecini yakından görmek, velilerimizin ve kıymetli öğrencilerimizin herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sormak amacıyla çocuklarımızı ve ailelerini kısa süreli ziyaret etmek istedik." dedi.

Gümüş, "Özel çocuklarımızın ilgi yetenek ve yeterliliklerinin desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. İnsanı merkeze alan ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını ilke edinmiş bir medeniyetin mensupları olarak bizler, her konuda özel çocuklarımızın hizmetindeyiz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Onların gözlerindeki ışık, yüzlerindeki tebessüm bize güç ve umut veriyor. Başta her an desteklerini yanımızda hissettiğimiz Devlet büyüklerimize, Safranbolu Kaymakamımız Sayın Mehmet Türköz ve eğitim süreçlerini özveri ve gayretle yürüten eğitim ailemizin tüm bireylerine, velilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.