Özel hastane muayene ücretleri ne kadar? Özel hastane tahlil ve muayene ücreti sorgulama 2021

Son günlerde kişilerin rahatsızlıklarına ek olarak pandemi nedeniyle insanların hastane ziyaretlerinde de doğal olarak bir artış gözlemlenmekte. Devlet hastanelerinin yanı sıra özel hastanelerin de çok revaçta olduğu bu günlerde kişiler maddi anlamda da her konuda bilgi sahibi olmak istiyor. Yani konu sağlık bile olsa vatandaşlar yaptıracakları muayene ve tahlil ücretleri hakkında önceden fikir sahibi olmak istiyor. Bu nedenle içeriğimizde 2021 özel hastane muayene ücretleri, tahlil ücretleri gibi konuları ele alacağız.

ÖZEL HASTANE MUAYENE ÜCRETLERİ

Özel hastane muayene ücretlerini konu almadan önce şunu belirtmek de fayda olabilir; özel hastanelerde belirlenmiş olan ücretler tüm hastanelerde farklılık göstermektedir. Aynı zamanda gideceğiniz bölüme göre fiyat farkı da olacaktır. Örneğin; özel bir hastanede Nefroloji bölümüne gittiğinizde 550 TL ödemeniz gerekirken göz hastalıkları için gittiğinizde ödediğiniz meblağ farklı olacaktır. İşte 2021 özel hastane muayene ücretlerine ilişkin detaylar şöyle;

Dahiliye: 100 TL Özel muayene ücretleri: 100350

Genel Cerrahi : 150 TL Özel muayene ücreti: 150500

Göğüs Hastalıkları : 150 TL –Özel muayene ücreti: 150300

Kulak Burun Boğaz : 200 TL – Özel muayene ücretleri 200450 TL

Kardiyoloji: 150 TL – Özel muayene ücretleri: 150400 TL

Göz Hastalıkları: 100 TL Özel muayene ücretleri: 100300

Beyin Cerrahi: 150 TL Özel muayene ücretleri: 150700 TL

Dermatoloji: 100 TL Özel muayene ücretleri: 100300

Fizik tedavi: 150 TL Özel muayene ücretleri: 150400 TL

Ortopedi: 150 TL – Özel muayene ücretleri: 150400

Üroloji: 100 TL Özel muayene ücretleri: 150450

Plastik Cerrahi: 200 TL – Özel muayene ücretleri: 200550

Özel hastane muayene ücretleri ile alakalı yanıtları en doğru şekilde alabilmek için yine gitmek istediğiniz sağlık kuruluşları ile irtibata geçmeniz gerekir. Aynı zamanda özel hastaneler muayene ücretlerinin yanı sıra katkı payı da alırlar. 2021 yılı için belirlenen katkı payı ücreti 15 TL'dir. Sigortalı tüm hastalar sağlık hizmetlerinden yararlanacaklarında prim ücreti ödemek durumundadırlar. Katkı ücreti için herhangi bir istisna bulunmaz ve sigortalı hastalardan alınmak zorunluluğu vardır.

ÖZEL HASTANE TAHLİL ÜCRETLERİ

Özel hastanede muayenenin sonrasından tahlillerini yaptırmak isteyen pek çok kişi ayakta tedavi sistemi kapsamındaki Kan tahlili, İdrar Tahlili, MR, Röntgen, EKG gibi tetkiklerin fiyatları konusunu araştırabilirler. Bu tahliller için ilgili poliklinik sekreterliğinden yanıt alabileceğiniz gibi aşağıda yer alan 2021 özel hastane tahlil ücretlerini bu başlık altından inceleyebilirsiniz;

Kan ve idrar tahlili : 50 TL 200 TL (tam kan alma gibi durumlarda farklılık gösterebilir)

EKG ( ücretsiz olabilir ya da 100 TL gibi bir fiyat istenebilir.)

İdrar Tahlili: 50200 TL

Göğüs Filmi: 5080 TL

Özel Hastane MR fiyatları ve Ultrason: 150500 TL. arasında olabilir.

İş güvenliği ve tüm tahliller: (İşletme anlaşmalı ise indirim yapılabiliyor, ancak anlaşma bulunmadığında ortalama 400 TL. gibi bir fiyat karşınıza çıkabilir.)

ÖZEL HASTANE MUAYENE ÜCRETİ SORGULAMA

Özel hastane muayene ücretlerini sorgulayarak en güncel yanıtları almak isteyen pek çok kişi SGK üzerinden özel hastane muayene ücreti sorgulama sistemini kullanmaktadır. Bu sisteme ulaşmak isteyenler https://.sgk.gov.tr/Saglık sayfası üzerinden ilgili sağlık bölümü ile alakalı ücret sorgulama işlemini yapabilirler. Aynı zamanda eDevlet sistemine giriş yaparak işlemler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÖZEL HASTANE FATURASINI SGK ÖDER Mİ?

SGK ile anlaşmış olan özel bir hastaneden muayene olduğunuzda masraflarınızın bir kısmı SGK tarafından ödemektedir. Yani muayene ücretinin bir kısmını da sizin ödemeniz gerekir. Örneğin; özel bir hastanenin ortopedi bölümünde muayene oldunuz, muayene ücreti ise 100 TL., SGK bu muayeneniz üzerine 34 TL'lik ödeme yapacaktır. Diğer 66 TL'lik kalan ücreti sizin ödemeniz gerekmektedir.

ÖZEL HASTANE GÖZ MUAYENE ÜCRETLERİ

Özel hastaneye giderek göz tedavisi olmak isteyenler göz muayene ücretlerinin fiyatları hakkında öncesinde bir bilgi edinmek isteyebilir. Göz tedavisi için belirlenen fiyatlar özel hastanelerde değişiklik göstermektedir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere her özel hastanede farklı fiyatlar karşınıza çıkabilir. Bu nedenle özel hastaneye gidecek olan hastalar ilgili bölümle ilgili fiyatlar da dahil her detayı araştırabilir ve sonuç olarak maddi manevi taleplerini karşılayacak hastane bulabilirler. Örnek verecek olursak; SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde hasta başına bir muayene ücreti olarak 290,00+15,000=305,00 TL. gibi bir ücret istenmektedir. Eğer hasta, doktor seçiminde bulunacaksa bu işlem yine fiyata yansıyacaktır.

ÖZEL HASTANELER ACİLDEN PARA ALIR MI?

Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalarda ve yayınlamış olduğu tebliğde acil vaka halinde kişinin maddi durumuna bakılmaksızın bir özel hastanenin aciline giden kişilerden ücret alınmayacağı yönündedir. İşte özel hastanelerin ilave ücret almayacağı sağlık hizmetleri şöyledir;