Pendik’te duvara çarpan otomobildeki 3 kişiye sokağa çıkma cezası

Kaza, 04.00 sıralarında Pendik Yayla Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit A. İdaresindeki 06 HD 013 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak cadde üzerinde bulunan bir evin duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Ümit A. İle yanında bulunan Ferdi A. Kazadan yara almadan kurtulurken A.Ç. adlı kadın hafif yaralandı. Yaralı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, sürücü Ümit A.'ya alkollü araç kullanmaktan para cezası keserek ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. Ayrıca 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten para cezası kesileceği öğrenildi. Sürücü ve arkadaşı polis merkezine götürüldü.Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.