Pendik'te duvara çarpan otomobildeki 3 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlali cezası

Kaza, saat 04.00 sıralarında Pendik Yayla Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit A. idaresindeki 06 HD 013 plakalı otomobil, yola dökülen yağ sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerindeki bir evin duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan alkol muayenesinde Sürücü Ümit A.nın alkollü olduğu tespit edildi.



Yanında bulunan Ferdi A. Kazadan yara almadan kurtulurken A.Ç. isimli kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken Ümit A. Ve Ferdi A. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobilin çarptığı evin sahibi "Yataktaydık, ses falan duymadık." dedi.

Öte yandan sürücü Ümit A.'ya alkollü araç kullanmaktan para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten para cezası kesileceği öğrenildi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.