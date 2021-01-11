‘Pilatese gidemediği için üzülenler var’

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Burcu Yormaz, eşiyle birlikte daha önce koronavirise yakalandı. Tedavisinin ardından virüsü yenen ve yeniden görevine başlayan Dr. Yormaz, insanların pandemi dönemindeki, "Bu kadar da olmaz" dedirten rahatlıklarını anlattı: "Maskeden sıkıldığını söyleyen, 'Nefesimi daraltıyor' diyenler var. İnsanlar o kadar rahat ki, 'Sosyal aktivelerim kısıtlanıyor' diyor. Çevremde, 'pilates dersine gidemiyorum' diyenler var. 'Pandemi dönemindeyiz ne acelesi var' diyorum. 'Pandeminin ne kadar süreceği belli değil, ben sıkıldım, sosyal aktivitemde mi olmasın' diyor. Siz sosyal aktivite yaparken, sağlık personelinin canı yanıyor. İnsanlar hastanenin önünden bile geçmezken, sağlıkçı olduğumuz için bizimle aynı asansöre bile binmezken, biz Kovid- 19 pozitifli hastaları tedavi ediyoruz. Sizin takmadığınız maske yüzünden can veren insanlar var."Virüse karşı antiviral ilaçlar verdiklerini ifade eden Dr. Yormaz, "Kullanmayıp gelen hastalar da oluyor. Ya çevreden saklıyorlar ya da alıyorlar kullanmak istemiyorlar. Ya da kendilerine yakıştıramıyorlar. Sonra durumları ağırlaşıyor ve yoğun bakıma geliyorlar. İlaç alınmadığı için bu kötü aşamaya geliniyor. İlaca başladım, daha kötü oldu diyenler var. Halk arasında şu da ilaç almış ama kötüleşmiş gibi söylemler var. Öyle bir şey yok. Tedavi kesinlikle çok önemli. Siz antiviral tedaviye başlamazsanız vücuttaki virüs yükünü azaltamıyorsunuz. Virüslerle savaşan bir ilacınız olmuyor" dedi.Dr. Yormaz, "Kimse maskeden sıkıldık demesin. Yoğun bakımda, solunum cihazlarına bağlı oldukları zaman sıkılacak çok çok fazla zamanları oluyor. 'Ne zaman hastaneden çıkacağım. Bu maskeyi ne kadar daha takacağım' gibi sorular soruyorlar. İnsanlar gençliğine güveniyor. 'Ben gencim, ek hastalığım yok, bir şey olmaz' diyorlar. 35-38 yaşında hiçbir ek hastalığı olmayıp ta kaybettiğimiz çok vaka oldu. 75-80 yaşında ayaktan tedavi alan hastalarda oldu. Genç olup ta birden solunum yetmezliğine giren hastalarda oluyor" diye konuştu.