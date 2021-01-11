Prof.Dr. Yunus Taş koronaya yenildi

Kocaeli Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'nde bir dönem başmüdürlük yapan, KOÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş, 4 Ocak günü rahatsızlandı. Yapılan Covid-10 testi pozitif çıkan Taş, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tansiyon rahatsızlığı da bulunan Prof. Taş'a yüksek yoğunluklu oksijen tedavisi uygulandı. Ancak tedavi gören Taş'ın durumu daha da ağırlaşarak 08 Ocak günü yoğun bakım ünitesine alındı. O tarihten bu yana yoğun bakımda tedavisi devam eden Taş, sabah saatlerinde daha da fenalaşarak hayatını kaybetti. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bahçesinde tören yapıldı. Törenin ardından Taş'ın cenazesi Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇOCUKLARIN VE AİLEN BİZE EMANET

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Yunus Taş'ın ölümü üzerine sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Tıp Fakültesi Hastanemizde bir dönem Başmüdürlük yapmış, Sağlık MYO Müdürümüz Prof. Dr. Yunus Taş hocamız Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir. KOÜ ailesi olarak çok üzgünüz. Allah rahmet ve makamını cennet eylesin. Kardeşim sen rahat uyu ailen ve çocukların bizlere ve devletimize emanettir."