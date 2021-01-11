Profesörden kritik uyarı! Ankara deprem konusunda sanıldığı gibi değil!

"ANKARA'DA YIKICI ETKİDE BULUNACAK FAY VAR"

Depremin merkez üssünün yakınlık veya uzaklığının, depremin etkisini bazen etkilemediğinin altını çizen Prof. Dr. Pampal, Ankara'nın çevresinde çok sayıda aktif fay olduğunu belirterek, "Ankara'ya uzak diye açıklamalar yapan bazı bilim insanları bile maalesef var. Bu doğru değil. Bunun net doğrulamasını çok yakında İzmir Depremi'nde gördük. Ne oldu? Sisam'a daha yakın olan, Kuşadası Körfezi'ndeki depremde, 80 km uzakta İzmir Körfezi'nde bulunan; Bayraklı, Balçova, Bornova yöresinde 70 ile 80 km mesafe, çok sayıda bina yıkıldı, hasar gördü, can kaybına yol açtı. Yakın olan yerde 30-40 km mesafede, Seferihisar'da hasar oluşmadı. Demek ki depremin böyle 70-80 km uzakta oluşması, dünya da örneği var. Mexico City Depremi üs merkezi 350 km uzakta, 20 binden fazla can kaybına yol açtı. Deprem illa bulunduğunuz yerin altındaki fayın kırılmasından kaynaklanmayabilir. Bu ilişkiyi göz ardı ediyor bazı arkadaşlarımız bu doğru değil. Ankara'da yıkıcı etkide bulunacak, çevrede çok sayıda yıkıcı etkide bulunacak, büyük deprem oluşturacak fay var" diye konuştu.