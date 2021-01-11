Ruhsatsız' yeryüzü cenneti

"Muğla Datça Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nu" açıklayan Sayıştay Başkanlığı, ilçedeki işyerlerinin 3'te birinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini tespit etti. Raporda, belediye sınırları içindeki işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili konuların "2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun "İşyeri açma izni harcı" başlıklı 81'inci maddesi uyarınca düzenlendiği belirtildi. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılmasının "İşyeri Açma İzni Harcına" tabi olduğu hatırlatılan raporda çarpıcı tespitlere yer verildi.

İŞYERLERİNİN 3'TE 1'İ RUHSATSIZ

Yapılan denetimlerde Datça Belediyesi yetki sınırları içersinde bin 117 işyerine çalışma ruhsatı verildiği ve bunlardan 'işyeri açma ve çalışma ruhsat harcı' alındığı tepsitine yer verildi. Ancak ilçede işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorunda olan bin 773 işyerinin bulunduğu ve bunların 656'sının ruhsatsız faaliyet gösterdiği kaydedildi.

ÇOK CİDDİ HARÇ GELİRİNDEN MAHRUM KALINDI

Belediyenin denetim görevini yerine getirmemesinin idarenin çok ciddi bir harç gelirinden mahrum kalmasına yol açtığı belirtilen raporda Datça Belediyesi'nden konuyla ilgili yanıt istendiği kaydedildi.

Gelen yanıtta gereken denetimlerin yapılacağı ve işyeri ruhsatı alma şartlarını sağlamayan yerlerin faaliyetlerinin sonlandırılacağının iletildiği kaydedildi.