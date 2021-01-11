Sahte kimlikle uyuşturucu satıyordu! 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 10 Ocak Pazar günü meydana gelen olayda, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. İddiaya göre şüpheli Ercan S., sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde, İncirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi üzerinde bulunan ikametinin önünde bekliyordu. Bu esnada ilçe genelinde denetimlerde bulunan Esenyurt Polisi, durumundan şüphelendiği Ercan S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

SAHTE KİMLİK ELE GEÇİRİLDİ



Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde evinin önünde yakalanan Ercan S.'nin yapılan üst aramasında 12 paket uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramalarda ise bir kilo 131 gram uyuşturucu madde, iki bin 500 euro, beş bin 325 lira ve Engin S. adına düzenlenmiş sahte bir kimlik ele geçirildi.

12 YIL HAPİS CEZASININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve dört bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Ercan S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.