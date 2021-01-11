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’da Yunuslu tören

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine ’daki tüm okullarda saat 10.00'da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı'nı okuyarak yeni haftaya başladı. Öğrenciler ile aileleri evlerde coşkuyla İstiklal marşını okurken, okul bahçelerinde ise görülmeye değer görüntüler vardı.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 11.1.2021 12:03 ABONE OL
Sakarya’da Yunuslu tören

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Sakarya'daki tüm okullarda saat 10.00'da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı'nı okuyarak yeni haftaya başladı.

Öğrenciler ile aileleri evlerde coşkuyla İstiklal Marşı'nı okurken, okul bahçelerinde ise görülmeye değer görüntüler vardı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri'nin de katıldığı törende saatler 10.00'u gösterdiğinde öğretmenler, yöneticiler ve polis ekipleri hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Polis timlerinin selam durduğu o anlarda şanlı Türk Bayrağı göklere çekildi.

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Sakarya’da Yunuslu tören
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