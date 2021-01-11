Şanlıurfa’da firari FETÖ zanlısı kadın gizli bölmede yakalandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deșifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan çalışmalarda ByLock isimli program kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firar olan Z.T isimli kadın ikametinde olduğu bilgisi üzerine ikametine operasyon düzenlendi.

Evinde yapılan aramada firari kadın yatak odasına yapılmış gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan firari kadın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ettiği belirtildi.