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’da firari FETÖ zanlısı kadın gizli bölmede yakalandı

’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ByLock isimli program kullandığı tespit edilen ve 3 yıldır firari kadın ikametinde yapılan aramada yatak odasında yapılmış gizli bölmede yakalandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 11.1.2021 14:35 ABONE OL
Şanlıurfa’da firari FETÖ zanlısı kadın gizli bölmede yakalandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deșifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan çalışmalarda ByLock isimli program kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firar olan Z.T isimli kadın ikametinde olduğu bilgisi üzerine ikametine operasyon düzenlendi.

Evinde yapılan aramada firari kadın yatak odasına yapılmış gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan firari kadın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ettiği belirtildi.

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Şanlıurfa’da firari FETÖ zanlısı kadın gizli bölmede yakalandı
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