Şanlıurfa’da uyuşturucuya geçit yok

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamın gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramalarda 550 gr metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu kullanımı amaçlı 1 adet aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.Viranşehir'de son günlerde kolluk güçlerince zehir tacirlerine yönelik operasyonlar sıklaştırıldı. Önceki gün İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 4 farklı adrese operasyon yapılmış ve 10 kişi gözaltına alınmıştı. Sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanan 6 şahsın evlerinde yapılan aramalarda eroin, metamfetamin ve esrar ele geçirilmişti.