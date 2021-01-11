Şanlıurfa'nın kanayan yarası ve kuraklık Meclis gündeminde

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında öne çıkan başlıklar kuraklık ve arazi kavgaları oldu. Kuraklık tehlikesine karşı gerekli adımların atılması için AK Partili ve HDP'li Meclis Üyelerinin verdiği önerge, oy çokluğu ile kabul edildi. Arazi kavgalarının önüne geçilmesi için ise yapılaşmayla ilgili harekete geçilmesi istendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Birleşimi bugün gerçekleşti.

Toplantı, Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan başkanlığında Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Mecliste, açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları ve meclis üyelerinden gelen önergeler, oy çokluğu ile kabul edildi. Üyeler tarafından verilen önergeler arasında ise kuraklık ve arazi kavgalarına yönelik olan çözüm önerileri ön plana çıktı.

MECLİS ÜYELERDEN 'KURAKLIK' ÖNERGESİ

AK Parti ve HDP'li Meclis Üyeleri tarafından ayrı ayrı verilen önergelerde 'kuraklık' riskine vurgu yapıldığı görüldü. Kışın beklenen yağışın olmamasının başta çiftçiler olmak üzere vatandaşları mağdur ettiğinin belirtildiği önergede, şu sözlere yer verildi:

"Kış ayında beklenen yağışlar bir türlü gelmedi. Artık birkaç damla yağışı bile sevinçle bekler hale geldik. Vatandaşlarda 'Susuz kalacağız' tedirginliği her geçen gün büyürken, en çok mağdur olan da çiftçiler. Ağır yükün altında ezilen çiftçilere son darbeyi ise böyle giderse kuraklık vuracak. İmar planları düzenlenirken su göletlerine çok dikkat edilmeli. Bölgemizdeki ağaçlama çalışmalarına acilen dikkat etmeliyiz. Tarım arazilerindeki sulama planlarına çok önem göstermeliyiz. Bu noktada acilen ilgili kurumlar tarafından alınması gereken önlemler alınmalı."Kuraklık noktasında büyük sorunların yaşandığını ve beklenen yağışın gelmesi için tüm vatandaşların dua ettiğini aktaran Meclis Başkanvekili Kaytan, konunun ilgili komisyona havale edildiğini söyledi.

'MERA ALANLARI KAVGALARIN FİTİLİNİ ATEŞLİYOR'

HDP'li Meclis Üyeleri tarafından gündeme taşınan bir diğer konu ise arazi anlaşmazlıkları oldu. Son olarak Bozova İlçesinde meydana gelen ve 5 kişinin yolda can verdiği olayı hatırlatan üyeler, kaçak yapılaşmaların ve prefabrik evlerin kavgalara davetiye çıkardığını dile getirdi. Verilen önergede, "Kaçak yapılaşmalar ve prefabrik evlerin ne kadarı özel mülkiyet? Bugün bu kaçak yapılar tahliye edilmez ise yarın buralarda birileri hak ihlal etmez mi? Urfa çevresi ve köylerde mera ve arazi kavgaları can alıyor. Kimse önüne geçemiyor. Barış elçilerinin çözebileceği bir durum değil. Bütün kurumların müdahale etmesi ile çözülür. Mera alanları kavgaların fitilini ateşliyor. Hayvancılık yapılamaz hale gelmiştir. Olaylar yaşanmadan önüne geçilemiyorsa barış elçisi olmanın bir önemi yok. Bu noktada Şanlıurfa'da ilk adımın atılmasını talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.