Şanlıurfarfa-Suruç yolunda kaza: 4 yaralı

Kaza Şanlıurfa Suruç yolu üzerinde bulunan Türkel petrol civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce birçok kez kazanın meydana geldiği Suruç yolunda henüz plakası öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Şanlıurfa-Suruç yolu kısa süreliğine kapatılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasın ardından trafik tekrardan normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.