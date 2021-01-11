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Şehit madenci son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Taşkömürleri Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletmesinde sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden maden şehidi Ramazan Toprak’ın cenazesi ’ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar Beldesi Torlaklar Köyü’nde gözyaşları arasında defnedildi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 11.1.2021 17:04 ABONE OL
Şehit madenci son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Taşkömürleri Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletmesinde sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden maden şehidi Ramazan Toprak'ın cenazesi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar Beldesi Torlaklar Köyü'nde gözyaşları arasında defnedildi.

Torlaklar Köyü Camii'nde düzenlenen cenaze törenine AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşkun, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, maden işçileri ile şehidin yakınları katıldı.

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Şehit madenci son yolculuğuna uğurlandı
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