Seralarda üretilen sebzeler muhtaç ailelere yemek oluyor

Belediye sera ve tarlalarında üretilen sebzeler muhtaç ailelere 2 öğün yemek oluyor. Safranbolu Kültür Eğitim Merkezine bağlı Emek mahallesinde bulunan şubesinde 25 aile için 50 kişilik üretilen yemekler, öğlen ve akşam yemeği olarak ailelerin kapılarına kadar götürülüyor.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında yemeklerin üretildiğini belirten Belediye Başkanı Elif Köse "Bizler vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını öncelikli tutan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimize hizmet veren ekibimiz, her sabah saat 10.30'da yola çıkarak öğle saatlerine kadar yemekleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırıyor. Burada pişen yemeklerimizin çoğu kendi seralarımızda ürettiğimiz, çeşitli sebzeler ve kış için hazırladığımız ürünlerden oluşuyor. Aşevinde bayan aşçılar tarafından yapılan yemeklerin hijyen kuralları içinde pişirilmesi sağlanıyor. Çalışanlar galoş, bone, eldiven ve önlüklerini giymeyi de ihmal etmiyor '

SALÇAMIZI KENDİ TARLAMIZDA ÜRETİYORUZ

Yazıköy'de ekilen 10 dönümlük araziden verimli bir hasat aldıklarını belirten başkan Köse" reçel üretimi gerçekleştirdikleri çilek hasadının ardından domates hasadıyla salça, menemen ve sos üretmeye başladık. Domateslerin 300 Kg. ile sos, salça ve menemen yapımına başlandı. Salça üretimi eski usulde uzun ve meşakkatli bir işti. Alımını yaptığımız makine ile hem zamandan hem de emekten tasarruf ettik. Kendi evlerinde kendi salçasını, menemenini yapmak isteyen vatandaşlarımızın da işini kolaylaştırmak istiyoruz. Tohumluk ayrılan ürünler sayesinde seneye de sebzelerin üretimine devam edeceğiz. İsteyen vatandaşlarımıza da tohum desteğinde bulunacağız" dedi.

Ayrıca salça makinesini kullanmak isteyen vatandaşlar, belirtilen SAKEM merkezlerinde, bilgisi verilen gün ve saatlerde Kovid-19 nedeniyle sirkeli su ile yıkanmış olarak getirdikleri domateslerini işleme alabileceklerini sözlerine ekledi.