Şırnak’ta kaçakçılık operayonu: 75 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent geneli ve Habur Sınır Kapısında 4-10 Ocak'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 107 gram türü belli olmayan ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 54 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 8 sentetik ecza maddesi, 2 bong düzeneği, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 21 av tüfeği fişeği, 2 bin 249 paket kaçak sigara, 20 bin 240 sigara sarma kağıdı, bin 355 puro, 99 paket elektronik sigara tütünü, 525 kaçak cep telefonu, bin 300 cep telefonu aksesuarı, 44 parfüm ve 3 sahte nüfus cüzdanı ele geçildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 şüphelinin ise Emniyetteki işlemleri devam ediyor.