Siverek’te İstiklal Marşı okundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine ülke genelinde okullarda İstiklal Marşı okunmasıyla ilgili kararın ardından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki tüm okullarda öğretmenler tarafından okul bahçesinde İstiklal Marşı okundu.

İlçede bulunan tüm okullarda İstiklal Marşı'nın okunduğuna değinen Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu şunları kaydetti. "Salgın sürecinden dolayı uzaktan eğitimin devam ettiği bir süreçteyiz, okullarına özlem duyan öğrencilerimiz hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bugün Bakanlığımızın aldığı karar sonrasında öğretmenlerimizin katılımıyla İstiklal Marşımızı okuduk. İnşallah temennimiz kısa bir süre sonra okulların açılmasıyla bugün yaşadığımız coşkuyu zor günlerin ardından öğrencilerimizle birlikte yaşayacağız." dedi.

Mehmetçik İlkokulunda bir araya gelerek öğretmenler İstiklal marşı okuyarak alınan karardan dolayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür etti.