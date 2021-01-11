Sokağa çıkma yasağında kahvede buluştular

Koronavirüs salgınının, yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor.

Bu hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Kocaeli, Darıca İlçesinde yapılan bir ihbar üzerine, bahse konu adrese giden polis ekipleri şaşkına döndü. Sokağa çıkma yasağında açılan ve kapalı gibi görülen bir işletmede 14 kişi bir arada yakalandı.

Polisi görünce normal bir şekilde oturuyor süsü vermeye çalışan kişilerin mekanda yakalanmamak amacıyla dışarıya bile çıkmadıklarını yemeklerini bile gittikleri mekanda bulunan bir odada hep birlikte yedikleri görüldü. Baskın yapılan işletmede yakalanan 14 kişiye de, maske ve mesafe ihlallerinin yanı sıra sokağa çıkma ihlalinden idari para cezası uygulandı.