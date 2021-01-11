SON DAKİKA! Bursa'daki bekçi cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı!

YURT DIŞINA ÇIKARKEN YAKALANDI



Kısa sürede şüphelinin belirlenmesinin ardından Bursa polisi, Tezcan Ç'nin cinayetten hemen sonra tırla Edirne'ye gittiğini tespit etti. Edirne ve Bursa polisinin ortak operasyonuyla Tezcan Ç., Kapıkule sınır kapısından tırıyla yurt dışına çıkarken gözaltına alındı. Aynı anda Bursa'da Z.K ile kızı N.K de gözaltına alındı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Tezcan Ç. ile diğer şüphelilerin sorgusu devam ediyor.



Turgut Karaman

'KENDİ BAŞIMA YAPTIM, KİMSEYLE PLANLAMADIM'



Bursa Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesine başvurulan Tezcan Ç., cinayeti itiraf etti. Turgut Karaman'ın eşi Z.K ile kızı N.K'nin bilgilerinin olmadığını da belirten Tezcan Ç., ifadesinde "Cinayeti tamamen kendi irademle işledim. Kimseyle planlamadım" dediği öğrenildi. Emniyette devam eden sorgularının ardından Tezcan Ç. ile Z.K ve N.K.'nin mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

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