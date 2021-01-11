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SON DAKİKA! 'daki bekçi cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı!

'da Demirciler Sitesi'nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Turgut Karaman isimli adam tüfekle ateş edilerek öldürülmüştü. Son dakika haberine göre soruşturmayı derinleştiren ekipler çarpıcı detaylara ulaştı. Maktul Karaman'ın eşi Z.K.'nın TIR şoförü Tezcan Ç ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Şüpheli sıfatıyla aranan şahıs, TIR'la yurt dışına çıkacağı sırada Kapıkule Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı. Tezcan Ç., sorgusunda suçunu itiraf ederek "Cinayeti tek başına işlediğini" söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.1.2021 12:44 Son Güncelleme: 11.1.2021 13:03 ABONE OL
SON DAKİKA! Bursa'daki bekçi cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı!

Bursa'da geçtiğimiz perşembe akşamı meydana gelen olayda, Nilüfer İlçesi'ndeki Demirciler Sitesi'nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Turgut Karaman tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Cinayetin ardından olay yerine giden Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri faili meçhul olarak kayıtlara giren cinayetle ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin net olmaması üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler Karaman'ın eşi Z.K'nın tır şoförlüğü yapan Tezcan Ç'yle ilişkisi olduğunu belirledi.


Tezcan Ç.

YURT DIŞINA ÇIKARKEN YAKALANDI

Kısa sürede şüphelinin belirlenmesinin ardından Bursa polisi, Tezcan Ç'nin cinayetten hemen sonra tırla Edirne'ye gittiğini tespit etti. Edirne ve Bursa polisinin ortak operasyonuyla Tezcan Ç., Kapıkule sınır kapısından tırıyla yurt dışına çıkarken gözaltına alındı. Aynı anda Bursa'da Z.K ile kızı N.K de gözaltına alındı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Tezcan Ç. ile diğer şüphelilerin sorgusu devam ediyor.


Turgut Karaman

'KENDİ BAŞIMA YAPTIM, KİMSEYLE PLANLAMADIM'

Bursa Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesine başvurulan Tezcan Ç., cinayeti itiraf etti. Turgut Karaman'ın eşi Z.K ile kızı N.K'nin bilgilerinin olmadığını da belirten Tezcan Ç., ifadesinde "Cinayeti tamamen kendi irademle işledim. Kimseyle planlamadım" dediği öğrenildi. Emniyette devam eden sorgularının ardından Tezcan Ç. ile Z.K ve N.K.'nin mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

Bursa'da bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı | Video

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SON DAKİKA! Bursa'daki bekçi cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı!
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