Son dakika: Dolandırıcılardan 'pes' dedirten yöntem! "Aman bu mesajlara tıklamayın"

"BÖYLE BİR ŞEY OLSA DEVLET UYARMAZ MI? BU MESAJLARA AMAN TIKLAMAYIN"



Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşlara bankalarını arayarak haberdar etmeleri ve savcılığa suç duyurusunda bulunmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Ağaoğlu, "Böyle bir şey olsa devlet uyarmaz mı? Bu mesajlara aman tıklamayın. Bu uygulama daha önce gördüğümüz telefon dolandırıcılığından farklı. Telefon rehberini ele geçiriyor. Yalan dolandırıcılık mesajını rehberdeki herkese o kişinin telefonundan gönderiyor. Güvendikleri tanıdıklarından geldiğini düşünen diğer insanlarda tıklayabilir bu tuzağa düşebilir." diye konuştu.