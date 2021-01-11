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SON DAKİKA HABERLER! Yer: ! Kötü kokular üzerine korkunç gerçek ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda 3 katlı bir binada kötü kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler kokunun geldiği eve girdiğinde kan donduran manzara ile karşılaştı. Evin salonunda battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu. Kadının Fas uyruklu olduğu ve 10 gün önce öldüğü belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çevre sakinlerinden Volkan Güngör, yaptığı açıklamada "Bu arkadaşımız Faslı biri. 1 hafta 10 gün kadar önce içeride görüldü. Bir adamı kadınla içeri girerken gördük" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.1.2021 16:02 Son Güncelleme: 11.1.2021 16:33 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER! Yer: İstanbul! Kötü kokular üzerine korkunç gerçek ortaya çıktı!

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Gölbaşı Sokak'taki 3 katlı binada yoğun kokular gelmesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapısını çilingir yardımıyla açtırarak girdiği 2. kattaki evin salon bölümündeki koltukta battaniyeye sarılı bir kadın cesedi ile karşılaştı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü düşünülen kadının Fas uyruklu olduğu belirtildi.

Kadının cansız bedeni incelenmesinin ardından cenaze aracıyla, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının asıl ölüm nedeni buradaki incelemenin ardından netlik kazanacak.

"BİR ADAMI KADINLA BERABER İÇERİ GİRERKEN GÖRDÜK"

Çevre sakinlerinden Volkan Güngör, "Bu arkadaşımız yabancı uyruklu bir vatandaş. Faslı olduğu biliniyor. Bu arkadaşımız yaklaşık 1 hafta 10 gün önce içeride görüldü sonra bir daha görülmedi. Bizde koku üzerine eve girdik ve polisleri çağırdık.

Bir adamı kadınla beraber içeri girerken gördük. Bir daha da kimseyi görmedik işte kadının cesedi içeride adam ortalarda yok" dedi.

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SON DAKİKA HABERLER! Yer: İstanbul! Kötü kokular üzerine korkunç gerçek ortaya çıktı!
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