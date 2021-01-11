SON DAKİKA HABERLER! Yer: İstanbul! Kötü kokular üzerine korkunç gerçek ortaya çıktı!

"BİR ADAMI KADINLA BERABER İÇERİ GİRERKEN GÖRDÜK"



Çevre sakinlerinden Volkan Güngör, "Bu arkadaşımız yabancı uyruklu bir vatandaş. Faslı olduğu biliniyor. Bu arkadaşımız yaklaşık 1 hafta 10 gün önce içeride görüldü sonra bir daha görülmedi. Bizde koku üzerine eve girdik ve polisleri çağırdık.