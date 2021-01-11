Son dakika: İşkence yapan kocasını öldürmüştü! Cezaevine giren Melek İpek'in ilk sözleri bu oldu





Melek İpek'in avukatı Hüseyin İlerioğlu ise "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olayda kadın tutuklanmaz. Karara 7 gün içinde itiraz edeceğiz. Hukuki mücadelemiz de Melek İpek beraat edinceye kadar sürecek" dedi. Melek İpek'in ifadesinde, 2011'de ilk kızına hamileliği sırasında eşi Ramazan İpek'in eve kuma getirdiği 18 yaşındaki M.A.'nın da daha sonra evlendiği ortaya çıktı.