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Son dakika: 'de pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti!

'de korkunç bir olay yaşandı. Son dakika haberine göre 69 yaşındaki Gülten Sokulluoğlu isimli kadın, 6. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının balkondan düşme nedeni henüz belirlenemedi. Annesinin ölümünü duyarak olay yerine gelen oğlu gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Polis, yaşlı kadının ölümüne ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.1.2021 14:24 Son Güncelleme: 11.1.2021 15:02 ABONE OL
Son dakika: Şişli'de pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti!

Şişli Merkez Mahallesi Halaskargazi Caddesi 193 numarada 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, 8 katlı binanın 6'ncı katında oturan Gülten Sokuluoğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin penceresinden düştü.

OĞLU FENALIK GEÇİRDİ

Yaklaşık 25 metre yükseklikten kaldırıma düşen Sokuluoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin ölümünü duyarak olay yerine gelen oğlu, fenalık geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Sokuluoğlu'nun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ÇOK YÖNLÜ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, emekli bankacı olduğu öğrenilen Gülten Sokuluoğlu'nun düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili çok yönlü olarak soruşturma başlattı.

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Son dakika: Şişli'de pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti!
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