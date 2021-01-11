Son dakika: Ümitcan Uygun’un ifadesine SABAH ulaştı! Uyuşturucu kullandığı evi polislere gösterdi

Adına birçok sosyal medya hesabı açıldığını bu hesapları kimin yönettiğini bilmediğini öne süren Uygun, "Ben 'metamfetamin' maddesini bir defa kullandım. 3 4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu yada uyarıcı madde kullanmadım. Bu maddeyi Maltepe'de Milano Pavyonundaki konsomatris olarak çalışan takma ismini 'Kumsal' olan kişiden aldım. Ben bu maddeyi bu kadınların bulunduğu tam olarak açık adresini bilmediğin ancak polislere göstermiş olduğum ikamette kullandım. Bu maddeyi bu kadınlar nereden kimden aldıklarını bilmiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum." dedi.

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"UYUŞTURUCUYU PAVYONDA TANIŞTIĞIM KADIN VERDİ"

Sosyal medyada yayınlanan videoyla ilgili Uygun "Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal daha sonradan öğrendiğim 'metamfetamin' isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. 'Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim.