Süper nineler

Trabzon'un Çaykara ilçesi Akdoğan mahallesinde yaşayan 96 yaşındaki İrve Erol ve komşusu 85 yaşındaki komşusu Hamdiye Alkan gençlere taş çıkartıyor. 96 yaşında olmasına rağmen yaptığı işlerle gençlere taş çıkartan İrve nine, eşi İsmail Erol'u 42 yıl önce kaybetmiş. İrve nine köyündeki evinde tek başına yaşıyor. İrve nine, ev işlerini kendi yapıyor, ineklerine bakıyor, tarlada çalışıyor, odun kırıyor, sırtındaki sepetle yük taşıyor. Gençlerin köy işlerinden uzaklaşmasına tepki gösteren İrve nine, "Artık gençler buralarda durmuyor, şehre gidiyorlar, o yüzden bağ bahçe işlerini, inek bakmayı unuttular. Eskiden yanımda oğlum vardı.Oğlum 14 yıl önce vefat etti"dedi.3 kızının evli olduğunu ve İstanbul'da yaşadığını anlatan İrve nine, "Eskiden onların yanına İstanbul'a gittiğimde evlerinde abdest alacak su yoktu.Sular kesikti.Allah Erdoğan'dan razı olsun. O geldi sular geldi, hastane kuyrukları bitti, kötü olan köy yollarımız şimdi asfalt oldu" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı olan İrve nine, "Televizyonda onu görüyorum. Ona dua ediyorum" diye konuştu. Sağlığını köy tereyağını yemesine, bağda bahçede çalışmasına bağlayan İrve nine, "Çalışan demir pas tutmaz, tarlada bahçede çalışmazsam, iş yapmazsam ölürüm" dedi. İrve ninenin komşusu 85 yaşındaki Hamdiye Alkan da her gün bağda bahçede, tarlada çalışıyor. Köyde herkes onlara 'süper nine' diyor. Hamdiye Alkan da, "O benim kardeşim, can arkadaşım" dedi.