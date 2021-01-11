Tablet bilgisayarlar Milli Eğitim müdürlüğüne teslim edildi

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Zonguldak'ta maddi imkânı olmayan öğrenciler için temin ettiği klavyeli tabletler Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tablet bilgisayarlar, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir tarafından Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'a teslim edildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde TOBB tarafından başlatılan ''TOBB Küçük Parmaklar'' projesi ile Türkiye genelinde pandemi sürecinde online eğitim gören ve maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için temin edilen klavyeli tabletler oda ve borsalar aracılığı ile Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilmeye başlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkıları ile sağlanan tablet bilgisayarlar, ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir tarafından, imzalanan protokolle Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'a teslim edildi.

ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, "Sosyal sorumluluk bilinciyle, her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere TOBB desteği ile eğitim yardımı yapıyoruz. Bu yıl yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin öncülüğünde pandemi sonrası farklı bir adım atalım istedik. Online eğitim gören ama bilgisayar alacak maddi imkânı bulunmayan öğrencilerimize, klavyeli tablet bilgisayar hediye etmeye karar verdik. TOBB ve Odamız desteklerinin yanı sıra Üyelerimizin de destekleri ile sağlamış olduğumuz 67 adet tablet bilgisayarı ilimizde ihtiyaç sahibi çocuklarımıza Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığı ile ulaştıracağız.

TOBB Ülkemizde eğitime çok büyük önem veren ve eğitimi destekleyen kuruluşlarımızdan birisidir. Online eğitim alan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde sağlanan 30 bin adet tablet bilgisayar dağıtımı da bunun çok güzel bir örneğidir" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'da yapılan bu yardım nedeniyle TSO ve TOBB yetkililerine teşekkür etti.