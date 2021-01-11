Tam 298 kişiye sokağa çıkma cezası

Koronavirüs salgınının, yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda, yurt genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor.

Tedbir ve kısıtlamalara uyulması için gerçekleştirilen denetimler ise sıkı bir şekilde sürüyor. Kocaeli'nde 2 günlük denetim ve kontrollerde en çok ihlal edilen yasak sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Toplamda 208 kişiye bu ihlalden ceza kesildi. Ayrıca Maske takma kuralını ihlalden 86, yasaklanan yerde sigara içen 20, sosyal mesafeyi ihlal eden 53 kişi ile izin verilen saatler dışında çalışan 1 iş yerine olmak üzere toplam 461 idari ceza kesildi. Öte yandan uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, sokakta görülerek kimlik kontrolü yapılan ve çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 190 kişi yakalanarak gözaltına alındı